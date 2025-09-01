مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

كشف حساب.. ماذا قدم ريبيرو مع الأهلي بعد رحيله رسميًا؟

03:40 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

ريبيرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، حالة من الغضب داخل جدران النادي الأهلي، عقب الهزيمة بثنائية أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري، والتي أعقبتها رحيل مدرب الفريق خوسيه ريبيرو.

وقاد ريبيرو فريق الأهلي في 7 مباريات رسمية ما بين الدوري وكأس العالم للأندية، وحقق الفوز في مباراة واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية كشف حساب خوسيه ريبيرو مع الأهلي كالتالي:

الأهلي × إنتر ميامي 0-0.

الأهلي × بالميراس 0-2.

الأهلي × بورتو 4-4.

الأهلي × مودرن سبورت 2-2.

الأهلي × فاركو 4-1.

الأهلي × غزل المحلة 0-0.

الأهلي × بيراميدز 0-2.

وسجل لاعبو الأهلي تحت قيادة ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريبيرو الدوري المصري النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة