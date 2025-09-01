كشف حساب.. ماذا قدم ريبيرو مع الأهلي بعد رحيله رسميًا؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، حالة من الغضب داخل جدران النادي الأهلي، عقب الهزيمة بثنائية أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري، والتي أعقبتها رحيل مدرب الفريق خوسيه ريبيرو.

وقاد ريبيرو فريق الأهلي في 7 مباريات رسمية ما بين الدوري وكأس العالم للأندية، وحقق الفوز في مباراة واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية كشف حساب خوسيه ريبيرو مع الأهلي كالتالي:

الأهلي × إنتر ميامي 0-0.

الأهلي × بالميراس 0-2.

الأهلي × بورتو 4-4.

الأهلي × مودرن سبورت 2-2.

الأهلي × فاركو 4-1.

الأهلي × غزل المحلة 0-0.

الأهلي × بيراميدز 0-2.

وسجل لاعبو الأهلي تحت قيادة ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفًا.