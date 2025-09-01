مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق: كنت ضد رحيل أيمن الرمادي

03:23 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

أيمن الرمادي

background

كتب- محمد خيري:

تحدث صلاح سليمان نجم نادي الزمالك السابق، عن خسارة الفارس الأبيض أمام وادي دجلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح سليمان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "الزمالك افتقد الروح أمام وادي دجلة، وتغييرات يانيك فيريرا مع الزمالك أمام دجلة سلبية".

وأضاف: "يانيك فيريرا فشل في تعويض غيابات الزمالك أمام دجلة، كما وظف لاعبي الفريق في المباراة بشكل خاطئ والفريق فشل في خلق الفرص بالمواجهة".

واختتم حديثه قائلًا:"كنت ضد رحيل أيمن الرمادي عن الزمالك، وكنت اتمنى استمراره في الفترة الحالية، كان هيكون أفضل من فيريرا".

ونجح وادي دجلة في قلب الطاولة على الزمالك بعد أن كان الفريق الضيف متأخرًا بهدف بالشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني استطاع الفريق الدجلاوي تسجيل هدفين في 5 دقائق فقط بمرمى محمد صبحي.

بتلك النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مودرن سبورت، أما وادي دجلة وصل للنقطة 7 في المركز العاشر.

