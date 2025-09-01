5 أندية بلا هزيمة في الدوري حتى الجولة الخامسة.. المصري الأبرز

كتب- محمد عبدالهادي:

أسدل الستار مساء أمس الأحد، على منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري والتي شهدت حفاظ خمس فرق على سجلها خاليًا من الهزائم منذ بداية الموسم.

وتصدر المصري البورسعيدي قائمة الأندية التي لم تتذوق طعم الخسارة يليه كل من بتروجيت، وغزل المحلة، وسموحة، والجونة، الذين حافظوا بدورهم على سجلاتهم دون خسارة.

حصاد 5 أندية لم تتذوق الخسارة بالدوري

المصري البورسعيدي تصدر جدول الترتيب بعدما حقق ثلاث انتصارات على حساب الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، وكهرباء الإسماعيلية، إلى جانب تعادلين أمام حرس الحدود وبيراميدز، ليعتلي قمة الترتيب برصيد 11 نقطة.

أما بتروجيت، فقدم مستويات متزنة، حيث خرج متعادلًا في ثلاث مواجهات أمام الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وسموحة، وحقق فوزين مهمين على وادي دجلة والمقاولون العرب، مما منحه المركز الرابع في جدول الدوري، متفوقًا على فرق بحجم بيراميدز والأهلي.

غزل المحلة بدوره قدم أداءً دفاعيًا متماسكًا، إذ حقق أربعة تعادلات أمام الأهلي، البنك الأهلي، سموحة، والجونة، وفاز في مباراة وحيدة على الإسماعيلي، ليحتل المركز السابع.

سموحة سار على نفس النهج، بتعادله في أربع مباريات أمام بتروجيت، زد، المحلة، وطلائع الجيش، وفوز وحيد على كهرباء الإسماعيلية، جعله في المركز الثامن.

بينما الجونة جمع نقاطه من ثلاث تعادلات أمام المحلة، زد، وإنبي، وفوز على كهرباء الإسماعيلية، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.