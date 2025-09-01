مباريات الأمس
ديربي القاهرة الأبرز.. مواعيد مباريات الزمالك في شهر سبتمبر

02:24 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

نادي الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

يترقب فريق الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض عدة مباريات من العيار الثقيل عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي التي انطلقت اليوم الإثنين، وتستمر حتى 9 من شهر سبتمبر الجاري.

وسيخوض الزمالك 4 مباريات عقب استئناف مسابقة الدوري، ويأتي على رأس المواجهات المنتظرة للفارس الأبيض، صدامه مع الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري.

ويقدم "مصراوي"، جدول مباريات الزمالك في شهر سبتمبر كالتالي:


مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر سبتمبر

- المصري البورسعيدي - السبت 13 سبتمبر - 8 مساء

- الإسماعيلي - الخميس 18 سبتمبر - 5 مساء

- الجونة - الثلاثاء 23 سبتمبر - 8 مساء

- الأهلي - الإثنين 29 سبتمبر - 8 مساء

