حلمي طولان: عبد الله السعيد وهيثم حسن رفضا الانضمام لمنتخب مصر الثاني

12:16 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

المصري الفرنسي هيثم حسن

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، رفض عبد الله السعيد لاعب الزمالك وهيثم حسن جناح ريال أوفيدو الإسباني، الانضمام لمعسكر الفريق.

وقال طولان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "تابعنا هيث حسن لاعب ريال أوفيدو منذ شهر، وكنت أريد استدعائه للمنتخب الثاني".

وأضاف: "هيثم حسن رفض الانضمام للمنتخب الثاني، ويريد المشاركة في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم مع المنتخب الأول".

وأوضح: "هيثم لاعب جيد جدا، ولذلك يتعرض للضغط من قبل منتخب تونس من أجل إقناعه بتمثيلهم".

وزاد: "عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب الثاني، لكنه اعتذر بعد ذلك ورفض الانضمام".

واختتم المدير الفني: "هناك احتمال أن ينضم إلينا محمد النني في بطولة كأس العرب".

حلمي طولان هيثم حسن عبد الله السعيد منتخب مصر الثاني كأس العرب
