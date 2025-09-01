كتب- محمد خيري:

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك تلقى هزيمة قاسية وكارثية أمام وادي دجلة، وفشل الفريق الأبيض في استغلال الفرصة بعد تعثر الأهلي أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن دجلة سبق وفاز على الزمالك وديًا ويضم لاعبين مميزين.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة النهار: "الزمالك كان يمكنه زيادة فارق النقاط مع الأهلي وبيراميدز، والفريق الأبيض لم يستغل النتيجة، وهذه الفرصة قد لا تتكرر مرة آخرى، وأداء الزمالك لم يكن جيدًا، بينما محمد الشيخ مدرب وادي دجلة قام بإجراء تغييرات كان لها مفعول السحر بالدفع بالمهاجم الهولندي ميس كاندورب وسيف تقا، ولعب كانو في الوسط بشكل رائع".

وأضاف: "الزمالك لم يكن جيدًا وفي المباريات السابقة كان يفوز رغم تقديم أداء غير جيد أيضًا، ولكن المكاسب تغطى على الأخطاء".

وأكمل: "لا أريد إصدار الحكم النهائي على يانيك فيريرا في الوقت الحالي، والوضع يختلف عن الأهلي، خصوصا أن مدرب الزمالك قدم نتائج جيدة واستطاع تحقيق 3 انتصارات خلال 5 لقاءات".

وتابع: "هناك لاعبين بالتأكيد ستدخل في تشكيلة الزمالك مستقبلا مثل أحمد ربيع وأحمد حمدي، والفريق لا يوجد لديه صفقات سوبر، لكن شيكو بانزا والفينا من الممكن أن يكون لهما دورًا كبيرًا في المرحلة المقبلة".