مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"كارثية وفرصة مش هتتعوض تاني".. تعليق ناري من طارق يحيى على خسارة الزمالك

12:12 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (4)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (5)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (1)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (2)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (3)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ووادي دجلة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ووادي دجلة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ووادي دجلة
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك تلقى هزيمة قاسية وكارثية أمام وادي دجلة، وفشل الفريق الأبيض في استغلال الفرصة بعد تعثر الأهلي أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن دجلة سبق وفاز على الزمالك وديًا ويضم لاعبين مميزين.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة النهار: "الزمالك كان يمكنه زيادة فارق النقاط مع الأهلي وبيراميدز، والفريق الأبيض لم يستغل النتيجة، وهذه الفرصة قد لا تتكرر مرة آخرى، وأداء الزمالك لم يكن جيدًا، بينما محمد الشيخ مدرب وادي دجلة قام بإجراء تغييرات كان لها مفعول السحر بالدفع بالمهاجم الهولندي ميس كاندورب وسيف تقا، ولعب كانو في الوسط بشكل رائع".

وأضاف: "الزمالك لم يكن جيدًا وفي المباريات السابقة كان يفوز رغم تقديم أداء غير جيد أيضًا، ولكن المكاسب تغطى على الأخطاء".

وأكمل: "لا أريد إصدار الحكم النهائي على يانيك فيريرا في الوقت الحالي، والوضع يختلف عن الأهلي، خصوصا أن مدرب الزمالك قدم نتائج جيدة واستطاع تحقيق 3 انتصارات خلال 5 لقاءات".

وتابع: "هناك لاعبين بالتأكيد ستدخل في تشكيلة الزمالك مستقبلا مثل أحمد ربيع وأحمد حمدي، والفريق لا يوجد لديه صفقات سوبر، لكن شيكو بانزا والفينا من الممكن أن يكون لهما دورًا كبيرًا في المرحلة المقبلة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك طارق يحيى نادي الزمالك مباراة الزمالك ووادي دجلة خسارة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة