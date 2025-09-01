مباريات الأمس
"طلب الموظفين والعمال واتصل بزوجته".. شوبير يكشف ما فعله الخطيب مع ريبيرو

10:16 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، عن تدريب النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، وجلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "ريبيرو طلب لقاء كل الموظفين والإداريين والعمال في النادي من أجل وداعهم ثم اتصل بزوجته وأبلغها برحيله ثم اتصل بجهازه المعاون وأبلغهم بأنهم غادروا معه".

وأضاف: "ريبيرو فوض محاميه الخاص لمناقشة تفاصيل إنهاء التعاقد والشرط الجزائي، وهو منذ فترة يشعر أن الأمور كانت ليس على ما يرام معه وأنه يواجه حملة غريبة من أجل الرحيل".

وأكمل: "ريبيرو أصيب بصدمة من مستوى اللاعبين في مباراة بيراميدز وكان لا يتوقع هذا الأداء .. وكان قد انتقل لشقة في منطقة الزمالك مؤخرا .. ولم يتحدث عن أى لاعب بشكل سئ في الاجتماع مع محمود الخطيب".

وأضاف: "المدرب الإسباني يشعر بحزن عميق وكان يتمنى مزيدا من الوقت وكان يهيئ نفسه للاستمرار مع الأهلي لأطول فترة ممكنة".

واختتم تصريحاته: "الخطيب عامل ريبيرو، بشكل جيد جدا وأبلغه أن المرحلة تقتضي رحيله .. واللاعبون عاملوه بشكل جيد وهناك احترام كبير منهم له".

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي ريبيرو الخطيب
