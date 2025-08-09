مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

ايفرتون

0 0
17:00

روما

مباريات ودية -أندية

ليدز يونايتد

0 1
17:00

ميلان

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

"انظروا لنتيجة دجلة و بيراميدز".. المشرف على الكرة بكهرباء الإسماعيلية يتحدث عن مواجهة الجونة (خاص)

05:08 م السبت 09 أغسطس 2025

شريف عابدين، المشرف العام على فريق الكرة بنادي كهر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

أبدى شريف عابدين، المشرف العام على فريق الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، جاهزيتهم لمواجهة الجونة، مشددًا على احترامهم لهم.

ويقص فريق كهرباء الإسماعيلية مشوراه في الدوري بمواجهة نظيره الجونة عند السادسة من مساء يوم غد الأحد.

وقال عابدين في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:" الفريق مستعد وجاهز لمواجهة الجونة ولكن لا توجد نتيجة متوقعة، ولا توجد مباراة سهلة ولكننا مستعدون".

وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية:" نتفق أن لا يوجد مباراة سهلة في الدوري، انظر إلى مباراة الافتتاح بين دجلة وبيراميدز انتهت التعادل السلبي.. هل هذه نتيجة متوقعة؟، لذا لا يوجد مباراة سهل توقع نتيجتها".

وأوضح عابدين أن إدارة النادي جهزت كل الأمور للجهاز الفني واللاعبين للظهور بصورة مميزة:" اللاعبون يبذلون كل جهودهم ويتبقى توفيق الله ولكننا سنقدم كل ما لدينا".

وأتم المشرف على الفريق الساحلي:"ننتظر دعم نادي الإسماعيلي نحن النادي الثالث بالمنطقة بعد القناة وأنا مشجع للإسماعيلى وتربيت في الاستاد"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي كهرباء الإسماعيلية شريف عابدين مواجهة الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري