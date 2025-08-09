شريف عابدين، المشرف العام على فريق الكرة بنادي كهر

كتب ـ محمد الميموني:

أبدى شريف عابدين، المشرف العام على فريق الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، جاهزيتهم لمواجهة الجونة، مشددًا على احترامهم لهم.

ويقص فريق كهرباء الإسماعيلية مشوراه في الدوري بمواجهة نظيره الجونة عند السادسة من مساء يوم غد الأحد.

وقال عابدين في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:" الفريق مستعد وجاهز لمواجهة الجونة ولكن لا توجد نتيجة متوقعة، ولا توجد مباراة سهلة ولكننا مستعدون".

وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية:" نتفق أن لا يوجد مباراة سهلة في الدوري، انظر إلى مباراة الافتتاح بين دجلة وبيراميدز انتهت التعادل السلبي.. هل هذه نتيجة متوقعة؟، لذا لا يوجد مباراة سهل توقع نتيجتها".

وأوضح عابدين أن إدارة النادي جهزت كل الأمور للجهاز الفني واللاعبين للظهور بصورة مميزة:" اللاعبون يبذلون كل جهودهم ويتبقى توفيق الله ولكننا سنقدم كل ما لدينا".

وأتم المشرف على الفريق الساحلي:"ننتظر دعم نادي الإسماعيلي نحن النادي الثالث بالمنطقة بعد القناة وأنا مشجع للإسماعيلى وتربيت في الاستاد"