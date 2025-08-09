شوبير يدعم زيزو قبل مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

نشر أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق ومقدم برنامج "حارس الأهلي" الحالي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" صورة دعم للاعب القلعة الحمراء أحمد سيد زيزو قبل مباراة مودرن سبورت.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

ويلتقي الأهلي نظيره مودرن سبورت عند التاسعة من مساء اليوم السبت في مستهل مشوارهما في الدوري.

وشهدت مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى هجوم جماهير القلعة البيضاء على زيزو.

زيزو كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

يذكر أن الجولة الأولى شهدت فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا وتعادل بيراميدز و وادي دجلة بينما فاز المصري على الاتحاد السكندري.