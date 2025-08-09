مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

ايفرتون

0 0
17:00

روما

مباريات ودية -أندية

ليدز يونايتد

0 1
17:00

ميلان

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

شوبير يدعم زيزو قبل مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

04:30 م السبت 09 أغسطس 2025

أحمد شوبير

كتب ـ محمد الميموني:

نشر أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق ومقدم برنامج "حارس الأهلي" الحالي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" صورة دعم للاعب القلعة الحمراء أحمد سيد زيزو قبل مباراة مودرن سبورت.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

ويلتقي الأهلي نظيره مودرن سبورت عند التاسعة من مساء اليوم السبت في مستهل مشوارهما في الدوري.

وشهدت مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى هجوم جماهير القلعة البيضاء على زيزو.

زيزو كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

يذكر أن الجولة الأولى شهدت فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا وتعادل بيراميدز و وادي دجلة بينما فاز المصري على الاتحاد السكندري.

