الزمالك يعلق على هدف محمد شحاتة بمرمى سيراميكا كليوباترا

كتب ـ محمد الميموني:

احتفت حسابات نادي الزمالك عبر منصات التواصل الاجتماعي بالهدف الذي سجله لاعب فريقها محمد شحاته من منتصف ملعبه في مرمى سيراميكا كليوباترا.

الزمالك قد فاز بهدفين نظيفين على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

ونشرت حسابات الزمالك، اليوم السبت صورًا للهدف الذي سجله محمد شحاتة وذيلته بتعليق:"محمد شحاتة يرسل تحياته.. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم".

شحاتة كان قد استخلص الكرة من لاعب سيراميكا كليوباترا إسلام عيسى من منتصف ملعب الزمالك ثم استغل تقدم حارس المرمى محمد بسام ليسددها قوية سكنت الشباك.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.





