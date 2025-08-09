منافس الأهلي المحتمل في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة الأهلي الفائز من مباراة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي في دور الـ32.

وتقام مباراة الذهاب من دور الـ32، خلال الفترة من 17 حتى 19 أكتوبر 2025، فيما تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 24 لـ 26 من الشهر ذاته.

وتنطلق مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، يوم 28 نوفمبر 2025.

جدير بالذكر أن الأهلي ودع النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي.