مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

ايفرتون

0 0
17:00

روما

مباريات ودية -أندية

ليدز يونايتد

0 1
17:00

ميلان

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

منافس الأهلي المحتمل في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

02:16 م السبت 09 أغسطس 2025

قرعة دوري أبطال أفريقيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة الأهلي الفائز من مباراة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي في دور الـ32.

وتقام مباراة الذهاب من دور الـ32، خلال الفترة من 17 حتى 19 أكتوبر 2025، فيما تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 24 لـ 26 من الشهر ذاته.

وتنطلق مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، يوم 28 نوفمبر 2025.

جدير بالذكر أن الأهلي ودع النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قرعة دوري أبطال افريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري