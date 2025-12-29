2026.. خسوفات وأقمار عملاقة وكسوفات تخطف الأنظار (صور)

يشهد عام 2026 مجموعة من الظواهر القمرية والفلكية اللافتة، تتنوع بين خسوفات كلية وجزئية للقمر، وأقمار عملاقة تظهر بأحجام وإضاءة غير معتادة، إلى جانب كسوف كلي للشمس واقترانات نادرة تجمع القمر بعدد من الكواكب اللامعة، في مشاهد تمنح هواة الفلك فرصا استثنائية للرصد والمشاهدة على مدار العام.

ويمنح العام المقبل هواة الفلك فرصا استثنائية لمراقبة القمر في أوضاع غير معتادة، سواء عند اقترابه الشديد من الأرض أو أثناء مروره في ظلها، أو خلال لقاءات بصرية نادرة مع الزهرة والمشتري وزحل.

أول قمر عملاق يظهر في يناير

يفتتح عام 2026 أولى مفاجآته الفلكية في 3 يناير مع ظهور أول قمر مكتمل، المعروف باسم "قمر الذئب"، في صورة قمر عملاق يبدو أكبر وأكثر سطوعا من المعتاد، نتيجة وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره البيضاوي، ليكون أول ثلاثة أقمار عملاقة يشهدها العام.

كسوف حلقي نادر للشمس

في 17 فبراير 2026، يحجب القمر نحو 96% من قرص الشمس في كسوف حلقي مذهل يعرف بـ"حلقة النار"، إلا أن مشاهدته الكاملة ستكون حكرا على عدد محدود من محطات الأبحاث في القارة القطبية الجنوبية، بينما يظهر كسوف جزئي في مناطق من إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

هلال نحيف ولقاء نادر مع عطارد

بعد غروب شمس 18 فبراير، يشهد الأفق الغربي اقترانا نادرا بين هلال قمري فائق النحافة وكوكب عطارد، في مشهد خافت لا تتجاوز إضاءة القمر فيه 2%، ما يجعل استخدام المناظير ضروريا لرصده بوضوح.

القمر الدموي

في ليلة 2 إلى 3 مارس 2026، يدخل القمر في ظل الأرض بالكامل ليظهر بلون أحمر داكن خلال خسوف كلي يستمر قرابة ساعة، وهو آخر خسوف كلي ضمن سلسلة بدأت في 2025 ولن تتكرر قبل عام 2029، ويشاهد من مناطق واسعة حول المحيط الهادئ.

اقترانات ربيعية

يشهد شهرا مارس وأبريل اقترانات خلابة بين هلال القمر وكوكب الزهرة، إضافة إلى مشهد بانورامي مميز في 19 أبريل عندما يقترب القمر من عنقود الثريا النجمي، في لوحة سماوية تجمع بين القمر والكواكب والنجوم.

كسوف كلي للشمس في أغسطس

في 12 أغسطس 2026، يقدم القمر عرضه الأكثر إثارة بحجب الشمس بالكامل لمدة تزيد على دقيقتين، ويشاهد الكسوف الكلي من مناطق في غرينلاند وآيسلندا وإسبانيا، بينما تشهد أوروبا كسوفا جزئيا عميقا.

خسوف جزئي للقمر

نهاية أغسطس تحمل خسوفا جزئيا للقمر، حيث يكتسي سطحه لونا مائلا للأحمر مع مرور ظل الأرض عليه، في مشهد أقل حدة من خسوف مارس، لكنه لا يقل جمالًا لهواة الرصد.

القمر وسط العناقيد والعمالقة

خلال سبتمبر وأكتوبر، يمر القمر بالقرب من عنقود خلية النحل، ثم يدخل في اقترانات شديدة القرب مع زحل والمشتري، أبرزها اقتران نادر في 6 أكتوبر يفصل فيه بين القمر والمشتري مسافة قوسية ضئيلة للغاية.

أكبر قمر منذ سنوات يختم 2026

ويختتم العام بحدث استثنائي في 23 ديسمبر، مع ظهور أقرب قمر عملاق إلى الأرض منذ عام 2019، على مسافة تقل عن 357 ألف كيلومتر.