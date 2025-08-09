مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

"6 أهداف ب 3 مباريات".. نتائج اليوم الأول للدوري المصري أمس الجمعة 8 أغسطس

08:24 ص السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 5 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 5 صورة
    المصري والاتحاد في مباراة
  • عرض 5 صورة
    بيراميدز ودجلة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

أقيم العديد من المباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز أمس الجمعة الموافق 8 أغسطس، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وقد حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما تعادل بيراميدز أمام نظيره وادي دجلة.

نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - (2-0)

بيراميدز ضد وادي دجلة - (0-0)

المصري ضد الاتحاد السكندري - (3-1)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات الدوري المصري الدوري المصري الزمالك وسيراميكا كليوباترا بيراميدز ووادي دجلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان