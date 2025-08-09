القاهرة - مصراوي

أقيم العديد من المباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز أمس الجمعة الموافق 8 أغسطس، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وقد حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما تعادل بيراميدز أمام نظيره وادي دجلة.

نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - (2-0)

بيراميدز ضد وادي دجلة - (0-0)

المصري ضد الاتحاد السكندري - (3-1)