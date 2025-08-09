"6 أهداف ب 3 مباريات".. نتائج اليوم الأول للدوري المصري أمس الجمعة 8 أغسطس
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
القاهرة - مصراوي
أقيم العديد من المباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز أمس الجمعة الموافق 8 أغسطس، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.
وقد حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما تعادل بيراميدز أمام نظيره وادي دجلة.
نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز
الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - (2-0)
بيراميدز ضد وادي دجلة - (0-0)
المصري ضد الاتحاد السكندري - (3-1)
