مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

هتافات قوية ضد زيزو خلال مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

02:54 ص السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زيزو من تدريبات الأهلي اليوم_8
  • عرض 10 صورة
    زيزو وكريم فؤاد
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    بن رمضان وزيزو
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وسيراميكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

لا تزال أصداء صفقة انتقال أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك إلى الأهلي، تطفو على السطح في الوسط الرياضي المصري، وهو ما ظهر أمس الجمعة مع بداية مباريات الموسم الجديد بالدوري المصري.

وفي أول مباراة للزمالك في الدوري المصري الموسم الحالي، بحضور عدد ليس بالقليل من جماهير النادي، قامت الجماهير بترديد العديد من الهتافات القوية ضد اللاعب، للتعبير عن غضبها من انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي.

واستهل الفارس الأبيض مشواره في بطولة الدوري المصري، بالفوز أمس على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وكان زيزو انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك، في صفقة أثارت ضجة كبيرة في الشارع المصري وتسببت في غضب جماهير الزمالك.

أقرأ أيضًا:
شاهد بالفيديو هدف محمد شحاته للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا

"غير منطقي".. الأهلي يرفض طلب مروان عطية (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك جماهير الزمالك أحمد سيد زيزو هتافات جماهير الزمالك ضد زيزو الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان