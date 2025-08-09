هتافات قوية ضد زيزو خلال مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

كتب - يوسف محمد:

لا تزال أصداء صفقة انتقال أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك إلى الأهلي، تطفو على السطح في الوسط الرياضي المصري، وهو ما ظهر أمس الجمعة مع بداية مباريات الموسم الجديد بالدوري المصري.

وفي أول مباراة للزمالك في الدوري المصري الموسم الحالي، بحضور عدد ليس بالقليل من جماهير النادي، قامت الجماهير بترديد العديد من الهتافات القوية ضد اللاعب، للتعبير عن غضبها من انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي.

واستهل الفارس الأبيض مشواره في بطولة الدوري المصري، بالفوز أمس على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وكان زيزو انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك، في صفقة أثارت ضجة كبيرة في الشارع المصري وتسببت في غضب جماهير الزمالك.

أقرأ أيضًا:

شاهد بالفيديو هدف محمد شحاته للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا



"غير منطقي".. الأهلي يرفض طلب مروان عطية (خاص)