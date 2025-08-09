شهد اليوم الأول من الموسم الجديد للدوري المصري العديد من اللقطات المميزة والطريفة بعد نهاية الثلاث مباريات.

الموسم انطلق بتعادل سلبي بين وادي دجلة وبيراميدز فيما فاز المصري بثلاثية مقابل هدف على نظيره الاتحاد بينما فاز الزمالك بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا.

طردان في الافتتاح

رغم انتهاء مباراة الافتتاح للموسم بين بيراميدز ووادي دجلة بالتعادل السلبي إلا أنها شهدت أول حالتين طرد.

المحترف المغربي بصفوف بيراميدز وليد الكرتي حصل على البطاقة الحمراء الأولى بعد مرور 17 دقيقة من عمر الموسم قبل أن يشهر حكم المباراة بطاقة حمراء ثانية باللقاء للاعب وادي دجلة محمود طلعت بالدقيقة 63.

ومع نهاية اليوم كانت مباراة بيراميدز ودجلة هي الوحيدة التي لم تشهد أي أهداف.

موقف طريف لحكم مباراة دجلة وبيراميدز

وظهر محمد عباس حكم مباراة دجلة وبيراميدز في موقف طريف حين كتب اسمه على ظهر قميصه خلال المباراة وهو أمر غير شائع بين الحكام على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

بصمة لصفقة الزمالك

شهد فوز الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا مشاركة عدة صفقات صيفية مع الفريق إذ تواجد الأنجولي شيكو بانزا أساسيًا فيما شارك الثنائي الفلسطيني آدم كايد والمغربي عبد الحميد معالي.

ولم يترك أي من الثلاثة بصمة سوى آدم كايد الذي صنع الهدف الأول للفريق بتمريرة داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا لزميله ناصر ماهر الذي أسكنها الشباك بالدقيقة 84.

