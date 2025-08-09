مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

5 صور ترصد لقطة طريفة بين حسام حسن ومساعده بمباراة الزمالك وسيراميكا

12:35 ص السبت 09 أغسطس 2025

12:35 ص السبت 09 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا أمس، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، واحدة من اللقطات الطريفة كان بطلها حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني ومساعده طارق سليمان.

وخلال تواجد حسام حسن وطارق سليمان أمس في مدرجات ملعب "هيئة قناة السويس"، لمتابعة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، التي أقيمت أمس ببطولة الدوري المصري.

والتقطت عدسات الكاميرات، صورة طريفة تجمع بين حسام حسن وطارق سليمان، حيث ظهر حسن وسليمان وهما يشربان الشاي في كوب واحد معا.

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري.

والجدير بالذكر أن بطولة الدوري المصري الموسم الجديد 2025-2026، انطلقت أمس الجمعة الموافق 8 أغسطس الجاري، بإقامة ثلاثة مباريات.

