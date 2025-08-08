مسار يوقع بروتوكولا مع سبورتنج كازابلانكا المغربي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مسار الذي يشارك في دوري المحترفين للرجال وبطل الدوري الممتاز للسيدات، توقيع بروتوكول مع نظيره سبورتينج كازابلانكا المغربي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مسار على موقع "فيسبوك"، صورا لتوقيع محمد وصفي الرئيس التنفيذي لأكاديمية "رايت تو دريم" مع نظيره المغربي.

وعلقت الصفحة الرسمية: "نفخر بالإعلان عن اتفاقية بروتوكولية مع سبورتينج كازابلانكا".

وتزامن هذا البروتوكول مع إقامة معسكر سيدات مسار في المغرب، استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، وبطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

