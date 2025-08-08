مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

مسار يوقع بروتوكولا مع سبورتنج كازابلانكا المغربي

09:07 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مسار يوقع بروتوكولا مع سبورتنج كازابلانكا المغربي
  • عرض 6 صورة
    مسار يوقع بروتوكولا مع سبورتنج كازابلانكا المغربي
  • عرض 6 صورة
    مسار يوقع بروتوكولا مع سبورتنج كازابلانكا المغربي
  • عرض 6 صورة
    مسار يوقع بروتوكولا مع سبورتنج كازابلانكا المغربي
  • عرض 6 صورة
    مسار يوقع بروتوكولا مع سبورتنج كازابلانكا المغربي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مسار الذي يشارك في دوري المحترفين للرجال وبطل الدوري الممتاز للسيدات، توقيع بروتوكول مع نظيره سبورتينج كازابلانكا المغربي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مسار على موقع "فيسبوك"، صورا لتوقيع محمد وصفي الرئيس التنفيذي لأكاديمية "رايت تو دريم" مع نظيره المغربي.

وعلقت الصفحة الرسمية: "نفخر بالإعلان عن اتفاقية بروتوكولية مع سبورتينج كازابلانكا".

وتزامن هذا البروتوكول مع إقامة معسكر سيدات مسار في المغرب، استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، وبطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

اقرأ أيضًا:
موعد مباراة بيراميدز المقبلة في بعد التعادل مع وادي دجلة

تصرف نادر لحكم مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي مسار سبورتينج كازابلانكا المغربي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري