موعد مباراة بيراميدز المقبلة في بعد التعادل مع وادي دجلة

كتب - نهى خورشيد

افتتاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل سلبياً مع وادي دجلة في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي.

وشهدت المواجهة الافتتاحية لـ بيراميدز ووادي دجلة حالتين طرد، الأولي لصالح المغربي وليد الكرتي، والثانية للاعب الغزلان محمود طلعت في الدقيقة 63.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي بيراميدز بنظيره الإسماعيلي يوم الخميس المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري، على ستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من دوري نايل.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت.