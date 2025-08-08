مباريات الأمس
قبل الانضمام لبيراميدز.. محمود جاد بين الأهلي وضياع حلم الاحتراف

03:22 م الجمعة 08 أغسطس 2025
    محمود جاد لاعب بيراميدز الجديد
    الحارس محمود جاد
    محمود جاد حارس إنبي
    محمود جاد
كتب - محمد القرش:

أعلن نادي بيراميدز ضم محمود جاد للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية 2025.

وبرز محمود جاد كحارس مرمى في الدوري الممتاز منذ تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بموسم 2018/19، حيث قدم مستويات مميزة مع الفريق البترولي.

وكان مصدر قال "لمصراوي" إنه بعد تألق الحارس بشكل لافت دخل النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع إنبي لضم محمود جاد.

وأوضح المصدر أن المارد الأحمر انسحب من صفقة التعاقد مع جاد بسبب مغالاة النادي البترولي في سعر حارس المرمى، وهو ما أدخل اللاعب في حالة حزن.

وبعدها تلقى نادي إنبي عرضا رسميا من ويجان أثلتيك، لكن خطاب النادي الإنجليزي لم يُرفق به أي عرض مالي لضم حارس المرمى.

وقال شريف أبو الغيط عضو مجلس إدارة نادي إنبي: "محمود جاد أحد الحراس الواعدين في الدوري المصري، وعرض ويجان لم يُرفق به أي مقابل مادي لضم اللاعب، لذلك لم نعتبره عرضا".

وفي موسم 2022/23، انضم محمود جاد إلى نادي المصري في صفقة بلغت قيمتها 1.30 مليون يورو.

وشارك الحارس صاحب الـ26 عاما في 89 مباراة مع الفريق البورسعيدي، تلقى خلالهم 85 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 39 لقاء قبل الانضمام إلى بيراميدز.

محمود جاد الأهلي بيراميدز جاد إنبي المصري ويجان أثلتيك
