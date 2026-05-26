يستعد حجاج بيت الله الحرام، لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، إنها أكملت جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة؛ لاستقبال ضيوف الرحمن مساء اليوم لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، عبر منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتوعوية؛ بما يسهم في أداء الحجاج نسكهم بيسر وطمأنينة.

توافد حجاج بيت الله الحرام لسماع خطبة عرفة

وفي وقت سابق من اليوم، استمعت جموع حجاج بيت الله الحرام، في مسجد نمرة في مشعر عرفات أثناء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، إلى خطبة عرفة.

ومن جانبها، أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن ترجمة خطبة عرفة لهذا العام قد بُثت بـ50 لغة عالمية تغطي مختلف قارات العالم، شملت 25 لغة لآسيا، و12 لغة لأوروبا، و13 لغة لإفريقيا، بما يضمن وصول المضامين السامية للخطبة إلى مختلف الشعوب والأعراق بلغاتهم الأم، ويُسهم في إثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين.

وتابعت الهيئة في بيانها، أنها استكملت جاهزية الترتيبات التشغيلية والتقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة وخطب الحرمين الشريفين، بهدف إيصال رسالة الإسلام السمحة إلى مختلف شعوب العالم، وتعزيز التواصل الحضاري بما يعكس مكانة المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

