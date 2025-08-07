كتب- نهى خورشيد:

عبّر أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن حزنه الشديد لرحيل أحمد سيد زيزو نجم الأبيض المنضم لصفوف الأهلى مؤكداً أنه كان يتمنى عدم انتقاله إلى الغريم تحديداً.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: "تواصلت مع زيزو وعمرو الجنايني، الرئيس السابق للجنة التخطيط بالزمالك، لمحاولة التوصل إلى حل لتجديد عقده قبل رحيله، لكن اللاعب كان قد أنهى اتفاقه بالفعل مع مسؤولي الأهلي".

وأضاف: "زيزو كان يحظى بمكانة كبيرة لدى جماهير الزمالك، وكان أحد أساطير النادي في السنوات الأخيرة، ولهذا تمنيت أن يختار أي نادٍ آخر غير الأهلي".

وأشار في ختام تصريحاته إلى أنه لو كان داخل الزمالك، لكان سعى لعقد جلسة مباشرة مع اللاعب والاستماع إلى مطالبه لتجديد التعاقد، مؤكداً تمسكه الكامل ببقائه في صفوف الفريق الأبيض.