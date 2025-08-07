مباريات الأمس
3 لاعبين فلسطينيين يزينون قائمة الزمالك في الموسم الجديد

08:00 ص الخميس 07 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

يزين قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للموسم الجديد 2025-2026 ثلاثة لاعبين فلسطينيين، بعد انتهاء الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الزمالك مع ثنائي فلسطيني خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وهما آدم كايد في صفقة انتقال حر، وعدي الدباغ من شارلروا البلجيكي.

وعاد إلى الزمالك المهاجم الفلسطيني عمر فرج بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي ديجرفورس السويدي، وكان اللاعب قد غادر الأبيض على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وودع نادي ديجرفورس السويدي عمر فرج، وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شكرًا لك على كل شيء، كانت مباراتنا أمام نوركوبينج هي الأخيرة لعمر فرج، الذي سيعود إلى الزمالك بعد نهاية إعارته. النادي يود أن يشكرك مرة أخرى على كل ما قدمته للفريق، ونتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك القادمة".

3 لاعبين فلسطينيين يزينون قائمة الزمالك لاعبون فلسطينيون في الزمالك عدي الدباغ آدم كايد عمر فرج
