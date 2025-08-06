أبرز 10 معلومات عن صفقة الزمالك البرازيلية خوان بيزيرا

كتب - نهى خورشيد

اقترب نادي الزمالك من إعلان التعاقد مع النجم البرازيلي خوان بيزيرا جناح نادي أوليكساندريا الأوكراني، وذلك خلال فترة الانتفالات الصيفية الجارية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلومات عن خوان بيزيرا صفقة الزمالك المقبلة..

لفت خوان بيزيرا، الجناح البرازيلي صاحب الـ22 عاماً، الأنظار بعد تألقه في الدوري الأوكراني مع نادي أوليكساندريا، إذ تم اختياره كأفضل لاعب في المسابقة لموسم 2024/2025.

تدرّج بيزيرا في أكاديمية فاسكو دا جاما البرازيلية، ولعب مع الفريق الأول في مناسبتين، وترك بصمة جيدة مع فريق تحت 20 سنة، بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدف في 14 مباراة.

خلال الموسم الماضي، شارك بيزيرا في 26 مباراة بالدوري الأوكراني، ساهم خلالها في 11 هدفاً (سجّل 6 وصنع 5)، بينما وصل مجموع مساهماته مع الفريق منذ انضمامه إلى 18 هدفاً في 42 مباراة.

يمتاز بيزيرا بقدراته المهارية العالية، إذ نفذ 125 مراوغة ناجحة الموسم الماضي بدقة بلغت 72%، بمعدل 5 مراوغات ناجحة في كل مباراة، ليحتل المركز الثالث في الدوري الأوكراني في هذا التصنيف.

هناك تشابه كبير بينه وبين كينو نجم بيراميدز الأسبق، إذ يمتلك كلاهما المهارة والقدرة على صناعة الفارق هجومياً رغم بعض الفروقات الفردية بينهما.

يجيد بيزيرا اللعب بالقدم اليمنى ويشغل مركز الجناح.

يبلغ طوله 1.65 متر فقط، لكن يعوّض فارق الطول هو توازنه الممتاز وسرعته الكبيرة في المساحات الضيقة.

قبل انتقاله المحتمل للزمالك، دخل نادي أولمبياكوس اليوناني في مفاوضات لضم اللاعب، وطلب ناديه الأوكراني مبلغ مالي يتجاوز 1.5 مليون يورو، رغم أن قيمته السوقية على Transfermarkt تبلغ نفس الرقم.

ارتبط اسمه بعدة أندية أوروبية خلال الصيف الحالي، لكنه أكد أن وكلاء أعماله يتولّون ملف التفاوض، وفضّل التركيز على تجديد عقده والحفاظ على مستواه الفني.

في حالة إعلان الزمالك تعاقده مع بيزيزا سيكون البرازيلي الثاني الذي تم ضمه عبر التاريخ، بعد التعاقد مع الظهير الأيسر ريكاردو من الاتحاد الليبي موسم 2011.