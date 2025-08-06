الجيش الملكي المغربى يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، تعاقده رسميًا مع لاعب النادي الأهلي رضا سليم، وذلك لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجيش لملكي، ضم اللاعب رضا سليم وكتب: "رضا سليم يعود للكتيبة العسكرية، مرحبًا بعودتك لنادي المغاربة".

وقرر النادي الأهلي في وقت سابق، رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي بسبب اكتمال عدد الأجانب في صفوفه، حيث تنص اللائحة على تواجد 5 لاعبين أجانب فقط فوق السن.

ويمتلك الأهلي في صفوفه كل من أشرف داري، جراديشار، أليو ديانج، أشرف بن شرقي، محمد على بن رمضان".