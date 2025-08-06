مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

جميع المباريات

إعلان

الجيش الملكي المغربى يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي رسميًا

08:27 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم ووسام أبو علي
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم وأشرف داري من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم وعمر كمال
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، تعاقده رسميًا مع لاعب النادي الأهلي رضا سليم، وذلك لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجيش لملكي، ضم اللاعب رضا سليم وكتب: "رضا سليم يعود للكتيبة العسكرية، مرحبًا بعودتك لنادي المغاربة".

وقرر النادي الأهلي في وقت سابق، رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي بسبب اكتمال عدد الأجانب في صفوفه، حيث تنص اللائحة على تواجد 5 لاعبين أجانب فقط فوق السن.

ويمتلك الأهلي في صفوفه كل من أشرف داري، جراديشار، أليو ديانج، أشرف بن شرقي، محمد على بن رمضان".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رضا سليم الأهلي نادي الجيش الملكي المغربي الجيش الملكي المغربي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم