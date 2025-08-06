مباريات الأمس
"لا تقلقوا من نتائج المباريات الودية".. فيريرا يوجه رسائل خاصة قبل مواجهة سيراميكا

07:10 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (2)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (6)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (8)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (9)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (7)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (5)
كتب - نهى خورشيد

أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لم تتح له أي فرصة للحديث إلى وسائل الإعلام منذ توليه القيادة الفنية، موضحاً أنه يعمل مع الفريق منذ أربعة أسابيع فقط، بينما تتطلب فترات الإعداد ستة أسابيع.

وقال مدرب الأبيض في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في افتتاح الدوري: "تابعت مباريات سيراميكا من الموسم الماضي، وسنعمل على تقديم بداية قوية".

وأضاف: "كنت أتمنى فترة إعداد أطول، لكننا حصلنا على نفس المدة التي حصلت عليها باقي الأندية، لا أقلق من نتائج المباريات الودية، وأطلب من الجماهير عدم القلق أيضاً، لأن تطبيق الأفكار الجديدة يحتاج وقتاً، وسنقاتل للفوز في كل مباراة ونتعلم من الأخطاء لتصحيح الأداء".

وعن الصفقات الجديدة قال: "الوقت لا يزال مبكراً للحكم عليهم، ونحتاج لرؤيتهم في مواقف أكثر، لا أقيم اللاعبين في وسائل الإعلام، بل يتم التقييم بيني وبين الإدارة، وبعد أشهر قليلة سيرى الجميع مدى استفادة النادي من هذه الصفقات".

وأتم تصريحات برسالة للجماهير قائلاً: "أعدكم بأننا سنحارب كل يوم من أجل الفوز، أعلم أن جماهير الزمالك ليست مجرد مشجعين، بل عناصر فعالة داخل الملعب، وسمعت أنهم كانوا سبباً رئيسياً في الفوز بكأس مصر الموسم الماضي، ونحن نعلم المطلوب منا، كما أن الجماهير تعرف دورها في الدعم والمساندة".

يانيك فيريرا الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز الزمالك
