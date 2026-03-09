تبحث فرق الإنقاذ في إندونيسيا عن خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد انهيار كومة كبيرة من القمامة في أكبر مكب للنفايات في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول يوم الاثنين.

ووقع الانهيار يوم الأحد في مكب "بانتارجيبانج" للنفايات، الواقع في منطقة "بيكاسي" على أطراف العاصمة جاكرتا، بحسب ديسيانا كارتيكا باهاري، رئيسة وكالة الإنقاذ المحلية.

وقالت باهاري لوكالة رويترز، إن الحادث يُرجَّح أنه نجم عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة منذ مساء السبت.

وأضافت: "كانت الأمطار تهطل طوال اليوم، حتى منذ مساء السبت، وكان جبل القمامة غير مستقر".

وكانت بعض الشاحنات تقوم بتفريغ النفايات عندما وقع الانهيار، كما كان هناك كشك لبيع الطعام بالقرب من الموقع.

وأوضحت باهاري، أن المفقودين هم من سائقي الشاحنات وجامعي القمامة، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك مزيد من الأشخاص المدفونين تحت النفايات.

وتمكن أربعة أشخاص من النجاة من الحادث.

ومنذ صباح الاثنين، تم نشر أكثر من 200 عنصر إنقاذ، بينهم أفراد من الشرطة والجيش، إلى جانب 17 حفّارة للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين.

ويمتد مكب بانتارجيبانج على مساحة نحو 110 هكتارات، ويستقبل يومياً ما بين 6500 و7000 طن من النفايات.