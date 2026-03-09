تفقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يرافقه الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، عدداً من المشروعات الإنشائية الجديدة داخل الحرم الجامعي لمتابعة معدلات التنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للجامعة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشملت الجولة مشروع إنشاء مبنى امتداد كلية الحاسبات والمعلومات، إعادة تأهيل مبنى المجمع الخدمي بالقرية الأولمبية، وتطوير مبنى إدارة الطلاب الوافدين، بحضور عمداء الكليات المعنية ومديري المشروعات وممثلي الشركات المنفذة.

تطوير مبنى كلية الحاسبات والمعلومات

اطّلع رئيس الجامعة على نسب التنفيذ ومراحل تقدم الأعمال بمشروع إنشاء مبنى امتداد كلية الحاسبات والمعلومات، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لدخول المبنى الخدمة التعليمية. يشمل المبنى قاعات دراسية ومعامل متخصصة لدعم برامج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للكلية ويعزز التوسع الأكاديمي.

إعادة تأهيل المجمع الخدمي بالقرية الأولمبية

تفقد رئيس الجامعة مشروع إعادة تأهيل مبنى المجمع الخدمي، الذي يضم مبنيين بمساحة تقارب 600 متر مربع لكل منهما، ويقدم خدمات إدارية متكاملة تشمل الاستعلامات، مكتب الشهر العقاري، الجوازات، والأحوال المدنية، لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد رئيس الجامعة قرب موعد التشغيل التجريبي للمجمع الخدمي خلال الأشهر المقبلة، لتعزيز التكامل في تقديم الخدمات داخل الحرم الجامعي.

تطوير مبنى إدارة الطلاب الوافدين

تابع رئيس الجامعة أعمال التشطيبات النهائية بمبنى إدارة الطلاب الوافدين، الذي يقع في قلب الحرم الجامعي على مساحة 400 متر مربع، ويضم دور أرضي ودورين علويين. يوفر المبنى خدمات متكاملة تشمل مكتب الاستعلامات، قاعة استقبال، نادي الطلاب الوافدين، حضانة دولية، ومكاتب إدارية متعددة لدعم الطلاب الدوليين في مكان واحد، ما يعزز مكانة جامعة المنصورة كوجهة تعليمية جاذبة على المستوى الإقليمي والدولي.

التزام بالمعايير الحديثة ورؤية مصر 2030

أكد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على التحول إلى جامعة ذكية متكاملة وفق رؤية مصر 2030، مع تطبيق أحدث المواصفات الفنية ومعايير الاستدامة البيئية، لضمان بيئة تعليمية وخدمية متطورة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.