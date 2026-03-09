أصيب عاملان بحالة اختناق، اليوم الإثنين، أثناء قيامهما بأعمال تطهير غرفة صرف صحي بعزبة علي كيلاني التابعة لمجلس قروي هلية بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد إصابة العاملين نتيجة استنشاق غازات منبعثة من غرفة الصرف، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل الحالة الصحية للمصابين

- الحالة الأولى: أحمد ن. ن. (45 عامًا، من محافظة الفيوم)، يعاني من إعياء شديد، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم.

- الحالة الثانية: مصطفى ح. م. (54 عامًا، من محافظة المنيا)، وحالته مستقرة، وتم احتجازه بمستشفى ببا تحت الملاحظة الطبية.

تحرير محضر ومباشرة التحقيقات

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، لتحديد أسباب الاختناق واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.