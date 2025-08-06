كتب - يوسف محمد:

حسم نادي الزمالك تعاقده مع اللاعب خوان ألفينا بيزيرا، قادما من فريق أوليكساندريا الأوكراني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم بيزيرا إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد لمدة 4 سنوات، مما يعني أن عقد اللاعب مع الفارس الأبيض ممتد حتى عام 2029.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب قيمة انتقال الجناح البرازيلي إلى نادي الزمالك، وصلت إلى 600 ألف دولار، فيما سيحصل اللاعب على 300 ألف دولار في الموسم الواحد.

ويعد بيزيرا الصفقة الصيفية العاشرة لنادي الزمالك، حيث سبق وتعاقد مع 9 لاعبين من قبل، وهم: "المهدي سليمان، محمد إسماعيل، أحمد ربيع، عمرو ناصر، أحمد شريف، الأنجولي شيكو بانزا، المغربي عبدالحميد معالي، الفلسطيني آدم كايد، عدي الدباغ وخوان ألفينا بيزيرا.

وشارك صاحب الـ 22 عاما خلال الموسم الماضي، مع فريق أوليكساندريا الأوكراني الأوكراني بمختلف البطولات، في 26 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

