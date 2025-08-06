منتخب مصر للناشئات يستدعي 8 لاعبات من وادي دجلة (مستند)

كتبت-هند عواد:

تلقى نادي وادي دجلة إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم، باستدعاء 8 لاعبات من صفوف الفريق لمعسكر منتخب الناشئات تحت 20 عاما، استعدادا لتصفيات كأس العالم.

واستدعي منتخب مصر للناشئات كل من، ملك هشام المهدي، جنة أحمد، منه عزت، حبيبة أحمد، حبيبة أشرف، سارة منير، سلمى كرم، حنين زكي.

وينطلق معكسر منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما، يوم 7 أغسطس الحالي ويستمر حتى يوم 11 من نفس الشهر، وذلك استعدادا لمباراتي غينيا الاستوائية.