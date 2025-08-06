مباريات الأمس
"اللي حصل جديد وغريب".. شوبير يوجه رسالة نارية: الزمالك كدا هينافس بقوة

01:36 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (5)
كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الزمالك يسير بشكل مميز في الفترة الحالية، على مستوى التجهيز للموسم الجديد، وهناك حالة هدوء وتغيير كامل للصورة الذهنية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "أشعر أن هناك نقطة نظام داخل نادي الزمالك، خصوصًا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي استادات للاستثمار الرياضي وأمان القابضة لتسويق عضويات فرع 6 أكتوبر".

وأضاف: "فيه شغل معمول بشكل صحيح داخل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، ممكن يكون غريب شوية، والتصريحات والهري والهبد بتاع زمان خلاص مبقاش موجود، وده أمر جديد يبشّر بدخول الزمالك في المنافسة بقوة كبيرة جدًا جدًا هذا الموسم، والله أعلم مين هيفوز بالدوري الأهلي ولا بيراميدز ولا الزمالك".

واختتم تصريحاته: "الزمالك فريق تقيل وجماهيره عريضة وإدارته بدأت في تثبيت أقدامها، وهناك نجاحات واضح إنها قادمة على الطريق، مش في كرة القدم فقط، بل أيضًا في كرة اليد والألعاب الأخرى".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك
