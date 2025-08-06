مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

جميع المباريات

إعلان

يقرب من 300 مليون… كم أنفق الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية؟

12:47 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 19 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 19 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 19 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 19 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (5)
  • عرض 19 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 19 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 19 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    شيكو بانزا (3)
  • عرض 19 صورة
    أحمد شريف
  • عرض 19 صورة
    أحمد شريف من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 19 صورة
    آدم كايد
  • عرض 19 صورة
    آدم كايد لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    آدم كايد
  • عرض 19 صورة
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك1
  • عرض 19 صورة
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك2
  • عرض 19 صورة
    الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد ربيع
  • عرض 19 صورة
    أحمد ربيع
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- هند عواد:

دعم الزمالك صفوفه بـ9 صفقات خلال الانتقالات الصيفية الحالية، كلفت خزينة القلعة البيضاء ما يقرب من 5.38 مليون يورو.

وتعاقد الزمالك مع كل من: مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، الأنجولي شيكو بانزا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، عمرو ناصر من فاركو، أحمد شريف من فاركو، الفلسطيني آدم كايد في صفقة انتقال حر، المغربي عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة، أحمد ربيع من البنك الأهلي، محمد إسماعيل من زد، إضافة إلى الفلسطيني عدي الدباغ.

ووفقًا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، كلفت صفقات الزمالك خزينة النادي 5.28 مليون يورو، ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري، فيما انتعشت خزينة الأبيض بمبلغ 1.25 مليون يورو مقابل بيع اللاعبين الراحلين.

اقرأ أيضًا:

قبل غلق القيد.. ماذا قدم الأهلي والزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية؟

عربية إٍسعاف وجهاز صدمات قلبية.. شوبير يوضح شروط رابطة الأندية لمباريات الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صفقات الزمالك إنفاقات الزمالك الزمالك قيمة صفقات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم