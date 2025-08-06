يقرب من 300 مليون… كم أنفق الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية؟

كتبت- هند عواد:

دعم الزمالك صفوفه بـ9 صفقات خلال الانتقالات الصيفية الحالية، كلفت خزينة القلعة البيضاء ما يقرب من 5.38 مليون يورو.

وتعاقد الزمالك مع كل من: مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، الأنجولي شيكو بانزا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، عمرو ناصر من فاركو، أحمد شريف من فاركو، الفلسطيني آدم كايد في صفقة انتقال حر، المغربي عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة، أحمد ربيع من البنك الأهلي، محمد إسماعيل من زد، إضافة إلى الفلسطيني عدي الدباغ.

ووفقًا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، كلفت صفقات الزمالك خزينة النادي 5.28 مليون يورو، ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري، فيما انتعشت خزينة الأبيض بمبلغ 1.25 مليون يورو مقابل بيع اللاعبين الراحلين.

