3 صفقات و4 راحلين.. مفاجآت ميركاتو الزمالك في اللحظات الأخيرة

كتب- محمد خيري:

ساعات قليلة، ويغلق باب القيد المحلي بشكل رسمي، قبل يوم من انطلاق أولى جولات الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويسعى نادي الزمالك، لحسم بعض الصفقات خلال الساعات القليلة المتبقية، لتدعيم عددا من المراكز التي يحتاجها الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وفي المقابل، من الممكن أن تشهد الساعات القليلة المقبلة أيضا، رحيل ثنائي عن صفوف الزمالك، بموافقة المدير الفني البلجيكي.

صفقات جديدة

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك يعمل على إنهاء 3 صفقات جديدة، خلال الساعات الحالية وقبل غلق باب القيد مساء اليوم.

نادي الزمالك يبحث ضم جناح أجنبي ومرشح له البرازيلي يان ماتيوس لاعب فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، وظهير أيمن ويتم التفاوض حاليا لضم أحمد عيد لاعب المصري.

كما يضغط نادي الزمالك لحسم صفقة الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت، بعد المفاوضات المكثفة مع النادي في الفترة الماضية ورغبة اللاعب في ارتداء التيشرت الأبيض.

رحيل منتظر للرباعي

وفي المقابل، من الممكن أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، رحيل ثنائي عن الفريق الأبيض، حيث وافق جون إدوارد المدير الرياضي، على رحيل التونسي أحمد الجفالي إلى دوري يلو السعودي وتحديدا لفريق أبها السعودي.

وفي حال إتمام الزمالك صفقة أحمد عيد الظهير الأيمن، مرشح للرحيل مصطفى الزناري والانتقال إلى فريق البنك الأهلي، خاصة وأن المدير الفني يتمسك به حاليا لأنه يجيد اللعب في مركز الظهير.

ومن ضمن المرشحين للرحيل أيضا سيف جعفر، حال إتمام صفقة حامد حمدان، سيتم الموافقة على إعارته لأحد الفرق المحلية، ونفس الأمر لمحمد عواد المرشح للرحيل إلى المصري ضمن صفقة أحمد عيد.

صفقات الزمالك 2025

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل، والفلسطيني عدي الدباغ لمدة 4 سنوات، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.