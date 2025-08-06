كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري، في افتتاح مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هيئة قناة السويس".

وستكون مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، هى المباراة الرسمية الأولى للمدير الفني البلجيكي الجديد للفارس الأبيض بانيك فيريرا.

تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وستكون مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، هى المباراة رقم 13 التي تجمع بين الفريقين معا، في مختلف المسابقات، حيث سبق وتواجها من قبل في 12 مباراة.

ويشهد تاريخ مواجهات الفريقين معا، تفوقا كبيرا لصالح الفارس الأبيض، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات من قبل، فيما حسم التعادل مباراتين ولم يحقق الفوز في أي مباراة من قبل.

وبالعودة إلى مواجهات الفريقين معا في الدوري المصري فقط، فإننا نجد أنهما تقابلا معا في 9 مباريات، حقق خلالهم الزمالك الفوز في 8 لقاءات وحضر التعادل في مباراة وحيدة.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 25 هدفا في مرمى سيراميكا كليوباترا بكل البطولات، فيما تلقت شباكهم 11 هدفا فقط.

ويتقاسم الثاني أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي وسيف الجزيري لاعب الفريق الحالي، صدارة ترتيب هدافي مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف لكلا منهما.

