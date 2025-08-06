مباريات الأمس
سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع لاعب الزمالك السابق

02:42 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق سيراميكا كليوباترا التعاقد بشكل رسمي، مع أحمد سمير لاعب الزمالك وطلائع الجيش أيضًا السابق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي طلائع الجيش، صورة للاعب أحمد سمير وعلق عليها: ""مهاري، سريع، قناص، رحبوا معنا بأحمد سمير الجناح الطائر الجديد لسيراميكا كليوباترا".

وانضم صاحب الـ30 عاما، إلى فريق سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع طلائع الجيش.

وظهر سمير خلال الموسم الماضي 2024-2025، في 21 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل هدف وصناعة آخر.

ويمتلك صاحب ال 30 عاما، مسيرة مميزة في الدوري المصري، حيث لعب في العديد من الأندية، مثل "الزمالك، الإسماعيلي، المصري، وادي دجلة وطلائع الجيش".

والجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا، سيفتتح مبارياته في بطولة الدوري المصري بمواجهة الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري.

سيراميكا كليوباترا أحمد سمير لاعب جديد في صفوف سيراميكا نادي الزمالك
