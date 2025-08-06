كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات قليلة على غلق باب الانتقالات الصيفية في مصر، والتي بدأت يوم 2 يونيو الماضي، وحتى اليوم 6 أغسطس، وتعاقد الأهلي مع 8 لاعبين خلال تلك الانتقالات، فيما دعم الزمالك صفوفه بـ9 لاعبين.

صفقات الأهلي خلال الانتقالات الصيفية

بدأت الانتقالات الصيفية بالنسبة للأهلي مبكرا، وذلك خلال الفترة الاستثنائية التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتعاقد الأهلي مع 8 لاعبين وهم، محمود حسن تريزيجيه من طرابزون سبور التركي، أحمد سيد زيزو صفقة انتقال حر، محمد علي بن رمضان من فيرينتسفاروشي المجري، أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا، محمد سيحا من المقاولون العرب.

إضافة إلى محمد شريف في صفقة انتقال حر، وياسين مرعي من فاركو ومحمد شكري من سيراميكا كليوباترا، مع عودة أليو ديانج بعد انتهاء إعارته.

صفقات الزمالك خلال الانتقالات الصيفية

تعاقد الزمالك مع 9 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وهذه الصفقات هي، مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، الأنجولي شيكو بانزا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، عمرو ناصر من فاركو.

كما تعاقد مع كل من، أحمد شريف من فاركو، الفلسطيني آدم كايد في صفقة انتقال حر، المغربي عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة، أحمد ربيع من البنك الأهلي، محمد إسماعيل من زد، إضافة إلى الفلسطيني عدي الدباغ.

ولم ينهي الزمالك فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، إذ أن النادي أنهى اتفاقه مع البرازيلي يان ماتيوس لاعب يوكوهاما الياباني، لكن الأمر مرتبط برحيل أحد الأجانب.

