في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 230 قضية مخدرات وتنفذ 67 ألف حكم قضائي

كتب : علاء عمران

10:30 ص 05/03/2026

حملة امنية أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط 230 قضية مخدرات شملت 2270 متهمًا وكميات متنوعة من الحشيش والهيدرو والهيروين والبانجو والآيس، بالإضافة إلى ضبط 13,434 قرص مخدر، وذلك خلال حملات موسعة جرت على مدار 24 ساعة الماضية، وفقاً لبيان رسمي.
وأسفرت المداهمات وفقاً لبيان للوزارة، عن ضبط 59 قطعة سلاح ناري و220 قطعة سلاح أبيض بحوزة 56 متهمًا، إلى جانب تنفيذ 67,223 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت جنايات وحبس جزئي ومستأنف وغرامات ومخالفات قانونية مختلفة.
يذكر أن الحملات الأمنية نجحت في ضبط 10 متهمين هاربين، و340 دراجة نارية مخالفة، فضلاً عن تحرير 28,541 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 60 سائقًا تبين إيجابية 9 منهم لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار تكثيف الحملات الأمنية لتعزيز السيطرة ومواجهة الجريمة بكافة صورها وضمان أمن واستقرار المواطنين.

وزارة الداخلية مخدرات أسلحة نارية أحكام قضائية الأمن العام مخالفات مرورية

