تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من سحب 720 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال حملات مرورية موسعة شملت كافة محافظات الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتطبيق المنظومة المرورية المتكاملة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يعد خطوة هامة لتعزيز الرقابة الإلكترونية على الطرق.

كما تستمر وزارة الداخلية في تقديم الخدمة إلكترونياً لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية عبر "بوابة مرور مصر"، لسداد الرسوم وطلب التركيب بسهولة.

يذكر أن العمل بوحدات المرور يستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا على المواطنين لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة إلى الفترة الصباحية المعتادة، وحتى انتهاء المهلة المحددة لهذا الغرض.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية والمرورية لضبط الشارع، وضمان التزام الجميع بالقواعد المرورية التي تهدف إلى حماية المواطنين وتحقيق الانضباط المروري الشامل.