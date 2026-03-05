إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

10:21 ص 05/03/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 5-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

وانخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4820 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6197 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7230 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8262 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 57840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 256948 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 413100 جنيه.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 5164 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر جنيه الذهب

قنصوة وعبداللطيف يبحثان تطوير التنسيق بين الوزارتين لمواكبة سوق العمل
حبس أب أجبر صغيرته على تعاطي المخدرات بالفيوم وإيداع طفلين بالمستشفى
أهالي المطرية يستعدون لتقديم وجبات المحشي لضيوف حفل الإفطار المقرر إقامته
صحتك في رمضان| كيف يؤثر الخمول على صحة القولون؟
من هو مجتبى خامنئي المرشح الأكثر حظا لتولي منصب المرشد الإيراني؟
