فوز وحيد.. ماذا قدم خوسيه ريبيرو مع الأهلي بعد رحيله رسميا؟

07:15 م الأحد 31 أغسطس 2025

خوسيه ريبيرو

كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي رحيل خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، مع إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين.

وجاء رحيل المدرب الإسباني، بعد توليه القيادة الفنية للأهلي خلال 7 في كأس العالم للأندية 2025 والدوري المصري 2025/26.

وبدأ ريبيرو قيادته الفنية بالتعادل مع إنتر ميامي سلبيا في الجولة الأولى من كأس العالم، قبل الخسارة من بالميراس بثنائية دون رد، والتعادل مع بورتو بنتيجة 4-4.

وبعد الخروج من منافسات مونديال الأندية من دور المجموعات، استهل الدوري الممتاز بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

قبل أن يفوز على فاركو برباعية مقابل هدف، ويتعادل مع غزل المحلة سلبيا، ويسقط أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

