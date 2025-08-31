"اطمنوا".. ممدوح عباس يوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن أزمة الأرض

كتب - نهى خورشيد:

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بشأن أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مطمئناً بأن الأزمة في طريقها للحل خلال أيام قليلة.

وكتب عباس عبر حسابها على منصة "إكس": "اطمئن جماهير نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للنادي بأنني قد اطمأننت تماماً على أرض النادي في أكتوبر، وبإذن الله ستعود خلال أيام قليلة جدًا إلى النادي".

وأضاف:"أرجو من الجميع أن يلتفتوا إلى عملهم وإلى المستقبل، وألا نقف عند هذه المشكلة".

وأتم حديثه قائلاً:"أتوجه بالشكر إلى من تواصلت معه وطمأنني، وهو المسؤول بشكل مباشر عن هذا الموضوع".