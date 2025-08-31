مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 1
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

خطوة تفصل الأهلي عن فسخ التعاقد مع ريبيرو (خاص)

04:04 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    خوسيه ريبيرو من تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 19 صورة
    ريبيرو
  • عرض 19 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 3_Easy-Resize.com
  • عرض 19 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
  • عرض 19 صورة
    ريبيرو
  • عرض 19 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 4
  • عرض 19 صورة
    ريبيرو
  • عرض 19 صورة
    ريبيرو
  • عرض 19 صورة
    ريبيرو مع جمهور الأهلي
  • عرض 19 صورة
    ريبيرو
  • عرض 19 صورة
    ريبيرو
  • عرض 19 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 19 صورة
    ريبيرو (1)
  • عرض 19 صورة
    خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي (1)
  • عرض 19 صورة
    ريبيرو خلال مؤتمر الأهلي وبالميراس (1)
  • عرض 19 صورة
    الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
  • عرض 19 صورة
    المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن موقف المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن اجتماع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب مع لجنة التخطيط أسفر عن الاستقرار على رحيل ريبيرو.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تدرس خلال الفترة الحالة عقد المدرب بكامل بنوده بما في ذلك الشرط الجزائي قبل القرار النهائي برحيله.

نتيجة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

عقد ريبيرو مع الأهلي

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن العقد المبرم بين النادي الأهلي والمدرب الإسباني يتيح فسخ التعاقد دون دفع أي شرط جزائي إذ كان الأمر خلال الثلاثة أشهر الأولى من التعاقد.

الأهلي كان قد أعلن يوم 29 مايو 2025 التعاقد بصورة رسمية مع الإسباني ريبيرو لقيادة الفريق خلفًا للسويسري مارسيل كولر بعد فترة مؤقتة قاد بها عماد النحاس الفريق وتوّج معه بلقب دوري الموسم الماضي.

نتائج الأهلي مع ريبيرو في الدوري

تعادل إيجابي مع مودرن سبورت بنتيجة 2 -2 في الجولة الأولي

فاز على فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4 - 1.

لم يخض الأهلي الجولة الثالثة بحسب نظام الموسم الجاري من الدوري بعدم خوض فريق كل جولة لمباراة كون عدد الأندية فرديًا (21)

تعادل سلبي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة.

خسر مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة بنتيجة هدفين دون رد فعل.

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.

اقرأ أيضًا:

8 صور وفيديو لكواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي

"تم اتخاذ القرار".. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة حول تواجد علي ماهر في النادي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريبيرو عقد ريبيرو رحيل ريبيرو الأهلي محمود الخطيب مدرب الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية