خطوة تفصل الأهلي عن فسخ التعاقد مع ريبيرو (خاص)



القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن موقف المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن اجتماع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب مع لجنة التخطيط أسفر عن الاستقرار على رحيل ريبيرو.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تدرس خلال الفترة الحالة عقد المدرب بكامل بنوده بما في ذلك الشرط الجزائي قبل القرار النهائي برحيله.

نتيجة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

عقد ريبيرو مع الأهلي

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن العقد المبرم بين النادي الأهلي والمدرب الإسباني يتيح فسخ التعاقد دون دفع أي شرط جزائي إذ كان الأمر خلال الثلاثة أشهر الأولى من التعاقد.

الأهلي كان قد أعلن يوم 29 مايو 2025 التعاقد بصورة رسمية مع الإسباني ريبيرو لقيادة الفريق خلفًا للسويسري مارسيل كولر بعد فترة مؤقتة قاد بها عماد النحاس الفريق وتوّج معه بلقب دوري الموسم الماضي.

نتائج الأهلي مع ريبيرو في الدوري

تعادل إيجابي مع مودرن سبورت بنتيجة 2 -2 في الجولة الأولي

فاز على فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4 - 1.

لم يخض الأهلي الجولة الثالثة بحسب نظام الموسم الجاري من الدوري بعدم خوض فريق كل جولة لمباراة كون عدد الأندية فرديًا (21)

تعادل سلبي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة.

خسر مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة بنتيجة هدفين دون رد فعل.

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.

اقرأ أيضًا:

8 صور وفيديو لكواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي

"تم اتخاذ القرار".. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة حول تواجد علي ماهر في النادي الأهلي



