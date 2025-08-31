مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

8 صور وفيديو لكواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي

12:52 م الأحد 31 أغسطس 2025
    كواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي
    كواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي
    كواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي
    كواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي
    كواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي
    كواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي
    كواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي
نشرت حسابات نادي بيراميدز عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكواليس الاحتفالات داخل غرف الملابس بعد الفوز على الأهلي.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وفاز فريق بيراميدز بهدفين نظيفين على نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وحرص ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على التواجد بغرف الملابس للاحتفال مع اللاعبين وتهنئتهم هم والجهاز الفني.

ورفع بيراميدز رصيده بعد الفوز على الأهلي إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الرابع وبتروجت صاحب المركز الخامس والمصري صاحب المركز الثاني فيما يتصدر الزمالك المسابقة بـ 10 نقاط.

لمشاهدة كواليس الاحتفالات طالع مقطع الفيديو التالي:


اقرأ أيضًا:
بعد الخسارة أمام بيراميدز.. ماذا قدم خوسيه ريبيرو مع الأهلي في الدوري؟

مدرب تونس: لاعب ريال أوفييدو أخبرنا باقترابه من تمثيل منتخب مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة الأهلي وبيراميدز الأهلي ضد بيراميدز الأهلي بيراميدز الدوري المصري
