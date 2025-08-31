كواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي

نشرت حسابات نادي بيراميدز عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكواليس الاحتفالات داخل غرف الملابس بعد الفوز على الأهلي.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وفاز فريق بيراميدز بهدفين نظيفين على نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وحرص ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على التواجد بغرف الملابس للاحتفال مع اللاعبين وتهنئتهم هم والجهاز الفني.

ورفع بيراميدز رصيده بعد الفوز على الأهلي إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الرابع وبتروجت صاحب المركز الخامس والمصري صاحب المركز الثاني فيما يتصدر الزمالك المسابقة بـ 10 نقاط.

لمشاهدة كواليس الاحتفالات طالع مقطع الفيديو التالي:



اقرأ أيضًا:

بعد الخسارة أمام بيراميدز.. ماذا قدم خوسيه ريبيرو مع الأهلي في الدوري؟

مدرب تونس: لاعب ريال أوفييدو أخبرنا باقترابه من تمثيل منتخب مصر



