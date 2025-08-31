كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هل إدارة النادي الأهلي هتتحمل غضب الجماهير سواء في المدرجات أو عبر السوشيال ميديا؟ ده السؤال المهم".

وأضاف: "أنا هقولك اللي عندي، وأنت عليك أنك تستنتج، الإدارة مقتنعة إن هذا المدرب كويس، وللمرة الألف أنا بقولك إن هو مدرب كويس .. لكن في بقى ظروف بتتحكم فيك".

وأكمل: "المعلومات اللي عندي إنه في بعضًا من أعضاء مجلس الإدارة عايزين يغيروا المدرب، لكن المؤكد إن هما سايبين الأمر للمشرف العام على الكرة كابتن محمود الخطيب إنه ياخد القرار".

وأوضح: "هل كثرة النجوم في الفريق بقت عبء؟ كلها أسئلة، هل أنت شايف إنه زيزو في أحسن حالاته، أو أشرف بن شرقي في أحسن حالاته، أو تريزيجيه في أحسن حالاته؟".

وأضاف: "وسام مبقاش لاعب في النادي الأهلي، وسام مشي، طبعًا مؤثر ومؤثر جدًا .. إمام مؤثر ومؤثر جدًا، ولكن امبارح كان الشيبي اللي هو نص فرقة بيراميدز مكنش موجود .. إبراهيم عادل مشي خلاص .. رمضان صبحي مصاب، ما هو برضه دي لاعيبة مؤثرة .. مصطفى فتحي مصاب ولاعيب مؤثر جدًا".

وتابع: "القصة يا جماعة بقى مش بكتر الصفقات وكتر النجوم، القصة بمين هيفيدني فعلا، الحقيقة لعيبه بيراميدز مموتين نفسهم، القصة بالعرق والجهد والإصرار عشان إن أنت تنجح، عشان أنت تكسب".

وأكمل: "أنت هنا لازم تحيي بيراميدز وتقول برافو عليهم .. برافو، بقى فرقة عندها روح وعندها إصرار وعندها عزيمة، والأهلي لا استفاد من 45 دقيقة الأولى، ولا الخمس دقائق الوقت بدل الضائع، ولا الـ 45 دقيقة الثانية، ولا الخمس دقائق الوقت بدل الضائع .. مستفادش من حاجة".

وشدد: "دلوقتي بيراميدز دخل بقوة في المنافسة على بطولة الدوري العام .. النادي الأهلي عنده مشكلة، خسران سبع نقاط، عنده تعادلين مع غزل المحلة ومع مودرن، وعنده هزيمة من فريق نادي بيراميدز، وعنده فوز وحيد على فاركو".

واختتم تصريحاته: "ناس كتيرة بعتتلي لسه الدوري طويل، اه لسه الدوري طويل، لكن في انطلاقة للزمالك وفي دلوقتي استفاقة لنادي بيراميدز، وفي هبوط حاد في مستوى النادي الأهلي .. لاعبي النادي الأهلي فقد كانوا بالأمس خارج نطاق الخدمة".