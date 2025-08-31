مباريات الأمس
"عمري ما كنت متخيل إني هقولها".. ميدو يوجه رسالة نارية بعد خسارة الأهلي

10:47 ص الأحد 31 أغسطس 2025

ميدو

background

كتب- محمد خيري:
وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية بعد خسارة الأهلي من بيراميدز، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فاز الفريق الأفضل في كل شيء .. بيراميدز أمس كان واضح جدًا أن دوافعه أكبر للفوز بالمباراة، وده بيبين أن المشكلة الحقيقية في الأهلي مش المدرب بس، ولكن اللاعبين ما بيدوش كل حاجة في الملعب".

وأضاف: "لازم مسؤولين الأهلي يعرفوا السبب ويتم تقييم الموقف بشكل علمي: ليه لاعيبة الأهلي مغلوبين، واللي يتفرج على الماتش يحس إنهم بيلعبوا عادي”.

وتابع: "إيه يعني لو اتغلبنا! أنا بصراحة ما شوفتش الأهلي كده من سنين، وما يتمش اختزال مشكلة الفريق في المدرب فقط".

وأكمل: "التوقف الدولي مش في صالح الأهلي، بالعكس.. لأن معظم لاعبي الأهلي دوليين ولن يكونوا متاحين للعمل معًا حتى لو تم تغيير المدرب".

وأوضح: "بيراميدز كسب الأهلي بأقل مجهود ودي حقيقة، والحقيقة الأكبر إنها جملة عمري ما كنت متخيل إني هقولها، كده عادي.. ومعظم جمهور الكورة في مصر هيوافقني عليها".

وأختتم تصريحاته: "بيراميدز كان أكثر جدية وإصرارًا على الفوز، بينما ظهر الأهلي بلا دوافع واضحة، الوضع الحالي يحتاج تدخلًا سريعًا من إدارة النادي وتقييمًا شاملًا لأسباب تراجع الأداء".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو خسارة الأهلي أحمد حسام ميدو
