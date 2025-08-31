أعادت هزيمة النادي الأهلي أمام بيراميدز، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات في بطولة الدوري المصري أمس، الحديث حول مدى صحة اختيار الأهلي التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو.

ولم يتمكن ريبيرو حتى الأن من إقناع جماهير المارد الأحمر، خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق بشكل كبير منذ توليه القيادة الفنية للفريق، حيث قاد الفريق في 7 مباريات، تلقى خلالهم الهزيمة في مباراتين، فاز في لقاء وحضر التعادل في 4 مباريات.

وأشار كشاف اللاعبين أحمد حسن غنيمي، عقب هزيمة الأهلي أمام بيراميدز، إلى قيامه بترشيح مدير فني لتولي القيادة الفنية للأهلي قبل تولي ريبيرو مهمة تدريب الفريق، مشيرا أن المدرب الذي رشحه كان يمتلك سيرة ذاتية كبيرة.

وكتب غنيمي عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "خلال الفترة المؤقتة، بينما كان النادي منشغلاً بالبحث عن مدرب ، تواصل معنا شخصان من النادي (دون ذكر اسميهما ) وطلبا منا اقتراح أسماء مدربين أجانب".

وأضاف: "حينها اقترحنا عليهم المخضرم إيمانويل ألجواسيل واحد من أفضل المدربين في أوروبا قاطبةً السنوات الأخيرة، خاص أكثر من 400 مباراة بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سبق له الفوز على ريال مدريد و برشلونة وأتليتكو وغيرهم من صفوة الفرق الأوروبية أداء ونتيجة، غير بنائه لفريق قوى وتكوين مجموعة من اللاعبين، تهافتت عليهم كبار الأندية في الدوريات الخمسة الكبرى فيما بعد".

وتابع: "اقتراحنا لإيمانول ألجواسيل، كان بعد ما أعلن عن رغبته في الرحيل وقراره بعدم التجديد أو الاستمرار مع ريال سوسيداد، أتبعه التواصل مع وكيله خوان أوجارتِي لبحث إمكانية موافقته على تدريب الأهلي، كان مرحب وعلى استعداد بالفعل بعد الحديث معه عن الفريق وطموحاته واستحقاقاته ومن ضمنها محفل كأس العالم للأندية، الرجل كان ينتظر مكالمة رسمية من النادي لإتمام الأمر ، ثم سلمنا كل المعلومات والبيانات ورقم الوكيل، لإثنين من أهم ثلاثة أشخاص في النادي غير بقية المسؤولين".

وأكمل: "ولكن ويا للعجب أحد جهابذة النادي، قال أنه مدرب كبير بالسن دون النظر إلى مسيرته أو أفكاره وخبرته، حتى قدرة الطاقم التقني الخاص به والذي يعد أردئهم أقوى من ريبيرو كـ CV وجودة، ناهيك عن كون ألجواسيل يبلغ من العمر 54 عاما أي أصغر من كولر (64 عام)، بعقد كامل من الزمن أو 10 سنوات كاملة".

وواصل: "الحقيقة لم يكن هذا هو الموقف الوحيد في الفترات الماضية، بل عرضنا مدافع كان مرشحاً لأفضل لاعب في البطولة الثانية في إنجلترا وأحد خريجي مانشستر سيتي، أحد أهم أسباب عودة فريق بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، هو المدافع كونراد جوناثان الذي تم تصعيده على يد جوارديولا وخوانما ليو للفريق الأول في السيتي في وقت سابق".

وأردف: "حينما عرضناه كانت قيمته التسويقية 16 مليون يورو، كان قد انتهى عقده مع بيرنلي وأصبح لاعب حر، كان مقتنعاً بالفكرة مقابل راتب 2 مليون دولار في الموسم وهو راتب أكثر قليلاً من راتب المنتهي موديست مع الأهلي في الموسم قبل الماضي، لكن المدير الرياضي للنادي استنكر الراتب الذي يريده، دون حتى الدخول في مفاوضات أو محاولة إقناعه براتب أقل مقابل مشروع الفريق أو أسمه، بل قال نصاً عن لاعب لعب للسيتي و بيرنلي و كان ضمن أفضل 3 لاعبين شباب في البطولة الثانية في إنجلترا أنه مدافع مغمور و غير معروف".

واختتم: "يا للعجب المدافع الذي أقنع جوارديولا وخوانما ليو، أقتنع به دي زيربي بعد رفضه من الأهلي وتعاقد معه مارسيليا لم يلقى استحسان المدير الرياضي للنادي الأهلي، ببساطة شديدة العقليات المنوط بها التخطيط والتنفيذ للفريق وأصحاب القرارات المصيرية، مؤهلهم الوحيد أنهم لاعبين سابقين أو قدامي فقط، أبرز إمكانياتهم أنهم ارتدوا قمصان، جوارب، حذاء رياضي منذ سنوات وغير ذلك العدم".

والجدير بالذكر أن غنيمي، كان له دور في انضمام النجم الفلسطيني وسام أبو علي للنادي الأهلي، قبل الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

