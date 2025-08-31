مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

"كنا بنحلق".. تعليق قوي من متعب ضد ريبيرو ولاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز

01:41 ص الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

قال عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، إن فريقه كان "يحلق" على الكرة ولم يضغط على لاعبي بيراميدز .

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري لتطالب جماهير القلعة الحمراء محمود الخطيب بإقالة ريبيرو.

تعليق عماد متعب على خسارة الأهلي أمام بيراميدز

وقال متعب خلال تواجده بالاستديو التحليلي لقناة أون سبورت عقب المباراة :"الأهلي لم يضغط طيلة المباراة، ومش عارف يضغط، وكان في مساحات في خط الوسط والدفاع كبيرة جدا جدا".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "الفريق كان بيحلق على الكرة فقط دون أن يضغط، وكان يجب للأهلي أن يضغط وأن تكون اللاعيبة أكثر رجولة وحينما أضغط أظهر للاعبي الخصم أنهم لن يمروا بسهولة.

وشدد متعب: "مينفعش النادي الأهلي يتعمل معاه كدة، ومينفعش أن النادي الأهلي يكون ميعرفش يضغط، ومينفعش تكون لاعيبة الأهلي تكون متعرفش تطلع بالكرة".

وأردف مهاجم القلعة الحمراء السابق: "الأهلي مش عارف يطلع بالكرة ومش عارف يبدأ الهجمة، واللاعبين مكنتش بتتحرك وكانت ثقيلة على الكرة، وكان الأهلي عندما يأتي له فرصة في ظل الظروف الصعبة في المباراة كانت الفرصة تضيع".

وأتم متعب قائلاً: "من وجهة نظري الثقة بين الجمهور وخوسيه ريبيرو انتهت، لا أن لم يوجد مباريات قادمة للأهلي بسبب توقف المنتخب، وكان من الممكن نصبر عليه لو كان بيحط التشكيل صح وبيعمل تغيرات صحيحة وبيقرا الملعب جيد كان من الممكن أن نعطيه فرصة ولكن هو لحد الآن في غلطات كثيرة من ريبيرو حتى الآن".

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي عماد متعب خسارة النادي الأهلي مباراة الأهلي وبيراميدز تعليق عماد متعب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر