القاهرة - مصراوي

قال عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، إن فريقه كان "يحلق" على الكرة ولم يضغط على لاعبي بيراميدز .

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري لتطالب جماهير القلعة الحمراء محمود الخطيب بإقالة ريبيرو.

تعليق عماد متعب على خسارة الأهلي أمام بيراميدز

وقال متعب خلال تواجده بالاستديو التحليلي لقناة أون سبورت عقب المباراة :"الأهلي لم يضغط طيلة المباراة، ومش عارف يضغط، وكان في مساحات في خط الوسط والدفاع كبيرة جدا جدا".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "الفريق كان بيحلق على الكرة فقط دون أن يضغط، وكان يجب للأهلي أن يضغط وأن تكون اللاعيبة أكثر رجولة وحينما أضغط أظهر للاعبي الخصم أنهم لن يمروا بسهولة.

وشدد متعب: "مينفعش النادي الأهلي يتعمل معاه كدة، ومينفعش أن النادي الأهلي يكون ميعرفش يضغط، ومينفعش تكون لاعيبة الأهلي تكون متعرفش تطلع بالكرة".

وأردف مهاجم القلعة الحمراء السابق: "الأهلي مش عارف يطلع بالكرة ومش عارف يبدأ الهجمة، واللاعبين مكنتش بتتحرك وكانت ثقيلة على الكرة، وكان الأهلي عندما يأتي له فرصة في ظل الظروف الصعبة في المباراة كانت الفرصة تضيع".

وأتم متعب قائلاً: "من وجهة نظري الثقة بين الجمهور وخوسيه ريبيرو انتهت، لا أن لم يوجد مباريات قادمة للأهلي بسبب توقف المنتخب، وكان من الممكن نصبر عليه لو كان بيحط التشكيل صح وبيعمل تغيرات صحيحة وبيقرا الملعب جيد كان من الممكن أن نعطيه فرصة ولكن هو لحد الآن في غلطات كثيرة من ريبيرو حتى الآن".

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.