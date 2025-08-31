القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن بند بعقد المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو أصبح مثيرًا في ملف حسم مستقبله مع القلعة الحمراء في ظل النتائج التي يحققها الفريق تحت قيادته.

عقد ريبيرو مع الأهلي

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن العقد المبرم بين النادي الأهلي والمدرب الإسباني يتيح فسخ التعاقد دون دفع أي شرط جزائي إذ كان الأمر خلال الثلاثة أشهر الأولى من التعاقد.

الأهلي كان قد أعلن يوم 29 مايو 2025 التعاقد بصورة رسمية مع الإسباني ريبيرو لقيادة الفريق خلفًا للسويسري مارسيل كولر بعد فترة مؤقتة قاد بها عماد النحاس الفريق وتوّج معه بلقب دوري الموسم الماضي.

موقف الخطيب من رحيل ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز إلى أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء سيعقد اجتماعاً اليوم الأحد بحضور لجنة التخطيط لمناقشة مصير ريبيرو مع الفريق في ظل النتائج المتذبذبة له.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري لتطالب جماهير القلعة الحمراء محمود الخطيب بإقالة ريبيرو.

نتائج الأهلي مع ريبيرو في الدوري

تعادل إيجابي مع مودرن سبورت بنتيجة 2 -2 في الجولة الأولي

فاز على فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4 - 1.

لم يخض الأهلي الجولة الثالثة بحسب نظام الموسم الجاري من الدوري بعدم خوض فريق كل جولة لمباراة كون عدد الأندية فرديًا (21)

تعادل سلبي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة.

خسر مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة بنتيجة هدفين دون رد فعل.

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.

