انتقد نادر شوقي وكيل اللاعبين، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد خسارتهم أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوقي عبر حسابه على منصة "إكس":"أما يبقى لاعب بيراميدز أرجل من لاعب النادي الأهلي يبقى في مشكلة كبيرة، مش قصة مدير فني بس".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره زد يوم 18 سبتمبر المقبل، فيما يواجه الأهلي نظيره إنبي يوم 14 وذلك ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.