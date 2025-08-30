مباريات الأمس
"لاعيبة بيراميدز أرجل"… انتقاد قوي من نادر شوقي للاعبي الأهلي

11:31 م السبت 30 أغسطس 2025
background

كتب- نهى خورشيد:

انتقد نادر شوقي وكيل اللاعبين، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد خسارتهم أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوقي عبر حسابه على منصة "إكس":"أما يبقى لاعب بيراميدز أرجل من لاعب النادي الأهلي يبقى في مشكلة كبيرة، مش قصة مدير فني بس".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره زد يوم 18 سبتمبر المقبل، فيما يواجه الأهلي نظيره إنبي يوم 14 وذلك ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي وبيراميدز نادر شوقي نتيجة مباراة بيراميدز والأهلي الأهلي اليوم
