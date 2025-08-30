متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الإسماعيلي وضيفه غزل المحلة عند التاسعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ويحتل فريق الإسماعيلي قبل المباراة المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن غزل المحلة صاحب المركز الخامس عشر.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة:

وشهدت الدقيقة 26 طرد لاعب الإسماعيلي عبدالله شحاتة.

وتقدم فريق غزل المحلة بهدف سجله لاعبه راشد عرفاوي بالدقيقة 38.